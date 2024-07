Lo scenario di un addio di Federicoalladiventa sempre più concreto. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, i contatti più recenti relativi all'esterno bianconero hanno ulteriormente rafforzato l'ipotesi della sua partenza. I dirigenti della Juventus, che inizialmente avevano valutato il giocatore intorno ai 30 milioni di euro, sembrano ora propensi a concludere la separazione in tempi brevi. La volontà di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti suggerisce che Chiesa potrebbe presto lasciare Torino per intraprendere una nuova avventura professionale altrove.