Lacontinua a operare sul mercato per fare cassa, con le cessioni di Hansal Venezia e Tommasoalla Cremonese in via di definizione. Entrambe le operazioni si concluderanno a titolo definitivo, segnando un ulteriore passo nella strategia del club di valorizzare e monetizzare i propri giovani talenti. Nicolussi Caviglia, centrocampista promettente, si unirà al Venezia, mentre Barbieri, difensore versatile, andrà a rinforzare la Cremonese. Questi trasferimenti non solo permettono ai giovani giocatori di trovare maggiore spazio e continuità, ma consentono anche alla Juventus di raccogliere fondi per futuri investimenti. Lo riporta Sportitalia.