Questa mattina laè partita dall'aeroporto di Caselle per dirigersi verso Firenze, prima tappa del viaggio che porterà la squadra in Toscana per la sfida odierna contro. Dopo l'arrivo a Firenze in aereo, i bianconeri si sposteranno in pullman verso la città di Empoli, dove affronteranno la squadra di casa in un importante match di campionato. Questa trasferta, che rappresenta un'occasione cruciale per consolidare la posizione in classifica, è stata pianificata con grande attenzione per permettere ai giocatori di gestire al meglio tempi e impegni, preservando energia per la partita di oggi.