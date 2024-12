Non è perché l'abbia detto, ma proprio perché l'ha detto anche lui allora bisogna aprire di più gli occhi.E' a metà di un tunnel nero e ha una sola consapevolezza: che non ci sia tempo per provare, sperimentare, tornare sui propri passi. No, al limite c'è la voglia di reagire, ma quella c'era pure a Birmingham, a Lecce, ieri a Torino. Non è mica bastata.Per questo, ascoltando e leggendo le parole del, che più di tutti ha saputo viaggiare sulle montagne russe, vivendo gli anni della distruzione e quelli della disillusione, oltre naturalmente a quelli della felicità dettata dai tempi delle vittorie, bisogna capire che la situazione vissuta oggi dalla Juve non è dissimile ad altre complicate. Che dire "tutto andrà bene" non significa che le cose stiano così. Non oggi, almeno.C'è il tema degli infortunati, e pure quella può essere un colpa. Poi c'è il tema della rosa incompleta, e naturalmente è stato un errore umano e non della sfortuna. Non ci sarà mai la controprova di cosa sarebbe stata questa squadra con Bremer, o anche solo con un Nico Gonzalez a posto, o magari con unben rodato. Una volta ammesso questo, andiamo pure nelle scelte di Motta. Chi dice che non abbia mai cambiato vestito, ecco, non ha colto un aspetto: con il centrale più forte del campionato poteva permettersi di osare, poi si è naturalmente (e giustamente) spaventato, provando a non prenderle prima di darle. I pareggi si spiegano pure così, quasi tutti almeno e tranne certamente l'ultimo.è sembrata infatti la partita dell'arrendevolezza, pur riprendendola al. Ma l'atteggiamento nella ripresa, la fatica nell'andare ad aggredire al Bologna (che ha lo stesso numero di partite) e la confusione generale tradotta presto in errori tecnici… Eh, sapete come si chiama? E' un fenomeno umano ed è il burnout. Quando esaurisci le energie mentali e per questo fatichi a tenere salde pure quelle fisiche. Questa Juventus pare vittima di ciò che deve fare, schiava del lavoro. E quale potrà mai essere la soluzione?