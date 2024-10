Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha analizzato su TMW Radio la crisi di risultati della Juventus, legata ai numerosi gol subiti:"Qual è il problema della Juve? Un insieme di fattori. È evidente che Thiago Motta non abbia ancora trovato l’equilibrio con questa rosa. Tuttavia, non si tratta di un organico che può fare della Juve una protagonista assoluta del campionato nell’immediato; semmai, fra due o tre anni, con la crescita dei tanti giovani, potrà dare soddisfazioni. Ma non credo che il club possa permettersi anni di anonimato. L’assenza di Bremer e il periodo negativo di Danilo pesano molto, e affidarsi solo a Vlahovic in attacco è un limite. Lo smarrimento della squadra, gli sguardi persi e i continui cambi, la mancanza di una struttura stabile, mi ricordano l’Italia agli ultimi Europei, dove abbiamo visto dinamiche simili. Certo, con le dovute proporzioni, ma la questione resta la stessa. Credo che Motta abbia le capacità per uscirne, ma anche la società dovrà fare la sua parte per sostenerlo".