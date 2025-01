Trevisani sulla Juventus, le parole

Riccardo Trevisani è intervenuto come ospite a Tutti Convocati parlando anche della Juventus e della corsa Scudetto e Champions League di questo campionato attualmente in atto. Queste le sue parole sui bianconeri del tecnico Thiago Motta:"Mi fa ridere chi parla di crisi Inter e le critiche a Inzaghi. La Juve per il quarto posto deve giocarsela col Milan, ma deve fare certamente di più, di diverso per invertire questo trend, sia il reparto giocatori che l’allenatore".