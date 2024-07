La dirigenza dellaè alla ricerca di un nuovo vice. Dopo l'addio di, anche Areksembra destinato a lasciare il club bianconero. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve cerca un attaccante capace di giocare sia al fianco di Dusan Vlahovic sia al suo posto. Uno dei candidati ideali è Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 attualmente in una posizione incerta nel nuovo Napoli di Conte. Il nome di Raspadori è tornato alla ribalta per i bianconeri, rappresentando una soluzione versatile e promettente per rinforzare l'attacco della squadra.