Le ultime sul futuro di Vlahovic

Il futuro diallaappare incerto, complicato dall’assenza di un rinnovo contrattuale e da un rapporto certamente particolare con. L’attaccante serbo non è ufficialmente sul mercato, ma una proposta adeguata potrebbe spingerlo verso l’uscita già nel breve termine.La cessione avrebbe vantaggi economici, data la struttura contrattuale che comporta un incremento salariale non sostenibile per i nuovi parametri finanziari del club, oltre a motivazioni tecniche: le caratteristiche dinon sembrano allinearsi al profilo del centravanti ideale per il gioco del nuovo allenatore.Tuttavia, un eventuale trasferimento dipende dalla possibilità di trovare un club che lo valorizzi pienamente, mettendolo al centro di un progetto tecnico ambizioso. In questo contesto, iAl momento, l’interesse attorno al giocatore è stato più teorico che concreto, senza l’avvio di trattative significative. Non è un caso che le squadre associate al numero nove bianconero siano, finora, realtà che potrebbero fungere da pedine per strategie di mercato più ampie della Juventus.