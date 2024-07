Laha lanciato oggi, 6 luglio, un nuovo canale Whatsapp per i tifosi, ampliando così la sua presenza sui social e promuovendo il coinvolgimento diretto. Questo nuovo strumento permette agli appassionati di ricevere aggiornamenti in tempo reale, notizie dal mondo Juventus, informazioni sulla biglietteria e contenuti esclusivi sui giocatori. È un modo per ridurre la confusione presente su altre piattaforme e concentrarsi esclusivamente sulle novità legate alla Juventus. Il canale offre una selezione accurata di news, curiosità e aggiornamenti imperdibili, mantenendo i tifosi connessi e informati con facilità e immediatezza.