Feliz Afena-Gyan alla Juventus: il comunicato del club

Dopo il comunicato della Cremonese, è arrivato anche quello dellaL'ex Roma andrà a rinforzare l'attacco a disposizione di Paolo Montero. Ecco il comunicato del club bianconero.. Arriva in prestito per una stagione dalla Cremonese, per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Paolo Montero.Il curriculum parla per lui. Felix, classe 2003,tutte tra Roma prima e Cremonese poi. A queste se ne aggiungono tre in campo europeo, in Conference League nello specifico, nella stagione 2021/2022 con la formazione giallorossa, prima del suo passaggio in Lombardia, a Cremona per l'appunto.Afena-Gyan si è trasferito a titolo definitivo alla Cremonese nell'agosto del 2022 e con i grigiorossi ha avuto modo di giocare sia nel massimo campionato italiano che in Serie B.Esperienze utili nel suo percorso di crescita. Esperienze che gli hanno permesso di maturare stagione dopo stagione e ora è pronto per questa nuova avventura.Benvenuto alla Juventus, Felix!"