Scamacca e Chiesa: parla Spalletti



La frase su Cambiaso

"La fucilata nella notte". L'ha chiamata cosìed è un'immagine molto forte, anche poetica. Il CT ha definito in questo modo la qualità estemporanea di, in grado di accendersi in un attimo, ma allo stesso tempo di necessitare di qualche pausa in più. "E ogni tanto vanno stimolati", sorride Spalletti."A Scamacca sono capitate 2-3 palle importantissime per far gol, poi è stato sfortunato - ha raccontato il commissario tecnico -. Però era dentro la partita che ha fatto la squadra, non è stato spesso assente. Qualche volta sì, perché lui quando fa la giocata ha sempre bisogno di un attimo per recuperare".Perè lo stesso: "Ha questa vampata massimale, dove consuma il doppio di un altro calciatore, poi ha quei dieci secondi dove deve recuperare. Loro hanno bisogno di far così, Scamacca brucia moltissimo quando fa una giocata perché la sua è la fucilata nella notte e questo fatto qui lo mette in condizione di dover recuperare un pochino. Perché l'ha richiamato nel secondo tempo? Non deve mai farsi passare la palla dietro: se lui fa fare alla difesa avversaria due passaggi in più permette ai compagni di posizionarsi meglio".Un giocatore che gli ha rubato il cuore, oltre a, è palesemente Andrea. Durante la conferenza post, il CT ha parlato di Cambiaso come un giocatore continuo: "Lui è come Frattesi, Andrea ha più relazione con i compagni. E qualità. Poi però quello 'scatto cattivo' non ce l'ha".Messi insieme, comunque, fanno la squadra che vuole Spalletti.