è il nuovo allenatore della. Il tecnico è arrivato in città ed è pronto ad iniziare l'avventura in giallorosso, la terza. Ranieri nella passata stagione proncunciò queste parole sudopo la sfida tra il suo Cagliari e il Frosinone, in cui perse anche a causa di un goal su punizione dell'ex Juventus: "Quando hai campioni come Soulé, che calcia come Maradona o Zico, devi soltanto applaudire. Questo è il bello per chi viene allo stadio e paga il biglietto. Quando subisci una giocata del genere applaudi, tra l'altro era difficilissima perché era molto vicino all'area di rigore, scavalcare la barriera è complicato. Chi ha questi campioni se li tiene o li ricerca. Lo avevamo schermato bene, cercando di non farlo andare in possesso palla oppure chiudendolo. Ma quando la palla è ferma non puoi fare nulla. È stato bravo all'andata e lo è stato anche oggi". La speranza di Soulé è ovviamente che adesso, con il nuovo allenatore, ci sia più spazio per lui e che possa finalmente riscattarsi dopo questo inizio difficile con la Roma.