Juventus-Douglas Luiz: non c'è stata la svolta sperata

No, non è stato un cazzotto , né sulla schiena né tanto meno in faccia. E non è stato neanche un colpo particolarmente violento. Magari plateale si. Il gesto diparadossalmente dovrebbe far "arrabbiare" più i tifosi della Juventus e Thiago Motta rispetto a quelli laziali. Perché comunque, a prescindere dall'eventuale correttezza di un espulsione,Senza superiorità numerica e senza sapere se quel goal dopo pochissimo tempo sarebbe arrivato lo stesso. E tra le parole di Thiago Motta e cosa ha detto il campo c'è una grossa differenza."Lo trovo che sta veramente bene. Per questi giocatori forti, certi momenti di difficoltà, tra virgolette, servono per vedere la reazione di un giocatore e della persona.aveva dichiarato il tecnico alla vigilia di Juventus-Lazio. Bisogna credergli, perché poi, oltre alle parole, c'è stata la scelta di impiegarlo da titolare lasciandolo in campo l'intera partita. Evidentemente davvero Motta aveva visto Douglas Luiz bene.Perché altrimenti non avrebbe messo l'arbitro nelle condizioni di buttarlo fuori nel momento più importante.E non può essere sempre così. Come un terno a lotto. Una volta la squadra lo "salva" e vince comunque come a Lipsia. Un'altra volta invece no e si buttano all'aria due punti già "fatti" come con il Cagliari. Questa volta, è andata di nuovo "bene" a Douglas, perché se è vero che il clamore per quel colpo a Patric è stato senza dubbio esagerato, il rosso non sarebbe stato comunque uno "scandalo".Se la risposta è no, allora il rischio per Douglas è di nuovo di finire fuori.