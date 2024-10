Si avvicina il tanto atteso ritorno in campo per la Juventus in Serie A, con un'importante sfida in programma. Sabato 19 ottobre 2024, alle ore 20:45, i bianconeri ospiteranno la Lazio all'Allianz Stadium, che si preannuncia tutto esaurito per l'occasione. Questa partita, valida per l'ottava giornata di campionato, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che puntano a consolidare la propria posizione in classifica. La Juventus, sostenuta da un pubblico caloroso, cercherà di sfruttare il fattore casa per ottenere una vittoria fondamentale. I tifosi sono ansiosi di vedere la squadra scendere in campo e di vivere l'emozione di un grande match.

