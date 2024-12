Olivier, presidente del, è stato ospite del programma L’Équipe du Soir e ha parlato della cessione di Victoral Napoli, svelando un retroscena sorprendente sull’affare. "La cessione di Victor Osimhen al Napoli ci ha fruttato solamente 7 milioni di euro. Il Lille ha guadagnato molto di più con le cessioni di Carlos Baleba. In quei casi non c’erano commissioni o intermediari". Osimhen fu acquistato dal Napoli nel 2020 per un’operazione complessiva di 70 milioni di euro, cifra che includeva non solo le commissioni ma anche i cartellini di quattro giocatori coinvolti nell’accordo finale.