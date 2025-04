CorSport - Juventus, Elkann ha spinto per l'esonero immediato di Thiago Motta: cosa ha chiesto a squadra e dirigenza

Per far capire la situazione complicata in cui si è ritrovata lin questo ultimo periodo, è dovuto intervenire in prima persona John Elkann ; il numero uno del club bianconero, attraverso diversi modi, con i fatti, le parole e la presenza, è tornato in prima fila. D'altronde, non fallire l'obiettivo della qualificazione in Champions League è troppo importante ed è stato necessario intervenire. Prima di tutto dal punto di vista economico, avallando l'aumento di capitale che serve ad esempio a dare garanzie economiche per accantonare i 15 milioni (euro in più euro in meno) dello stipendio di Motta fino al 2027. Ma c'è molto di più.

Elkann si è reso conto che la strategia è fallita, insieme all’avventura di Motta. Così ha deciso di prendere in mano le redini della società. Venerdì 21 marzo, scrive il Corriere dello Sport,dopo Atalanta e Fiorentina, non poteva rischiare un’altra figuraccia contro il Genoa alla ripresa, né di arrivare a una sfida così importante per il futuro della società (il 4° posto vale 80 milioni tra partecipazione alla Champions, incassi e ricavi) con un allenatore già informalmente sfiduciato;L'amministratore delegato di Exor quindi sarebbe intervenuto in prima persona anche sulle questioni più strettamente legate all'area sport, facendo capire come il quarto posto in campionato sia un obiettivo da centrare a tutti i costi. Intanto raggiungere l'obiettivo minimo, poi, a fine stagione, da giugno in avanti, saranno fatte valutazioni a 360 gradi. Come raccontato da tempo ai quali era stato affidato il restyiling societario e un mercato da oltre 200 milioni.Il sostegno di Elkann in questo momento non è solo economico. Lo dimostra quanto successo nel post Juventus-Genoa. Al termine della gara, Elkann è sceso anche negli spogliatoi salutando Tudor, Giuntoli e i calciatori. Come riporta il quotidiano,. D’ora in avanti, sarà lui a indicare la direzione.