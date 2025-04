Juventus, Thuram: 'Torino mi ha riempito d'amore, posso rassicurare Tudor'

AFP or licensors



L'intervista di Khephren Thuram

"Sono rimasto in Italia fino ai 4 anni, non ricordo bene. In Francia il razzismo l’ho incrociato. Temo non ci sia un posto specifico dove incontrarlo, purtroppo è un atteggiamento che ci troviamo davanti. Ho avuto anch’io le mie brutte esperienze", cosospite del liceo francese di Torino frequentato dal fratello Marcus, ha parlato di come combattere il razzismo, tema su cui da sempre il padre ed ex difensore dellaLilian, pone particolare attenzione. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da La Stampa.

IL CALCIO PUO' AIUTARE? - "C’è la volontà. Alla Juve si parla spesso di come è meglio combattere il razzismo, bisogna trovare una comunicazione efficace e reazioni forti. Bisogna opporsi, denunciare. Tacere per tentare di togliere importanza a chi si comporta così è inutile. Qualsiasi episodio va portato alla luce, solo così si stabilisce una soglia di vergogna collettiva, si stimola il rifiuto. Sono bestialità inaccettabili"."È un campionato di alto livello ed è quello che cerchiamo. Qui ci inseriamo bene, mio fratello parla l’italiano perfettamente, io miglioro e poi sono partite diverse, uniche: molto più tattiche che altrove, un gioco che esalta l’intelligenza. I Thuram ci stanno bene. In più T, in Francia la gente è concentrata su se stessa"."Sono il fratello piccolo, non è il caso di lanciare le provocazioni. Marcus è fiero di me,io sono felice per lui, mio padre è davvero contento di vederci esprimere al meglio. Prima di fare il competitivo devo vincere qualcosa, se ci provo ora mi surclassano".Thuram ha poi parlato della dichiarazione scherzosa di Tudor , che nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus ha raccontato di aver parlato con il padre di Khephren, con cui ha giocato proprio in bianconero: "Io non c’ero quando hanno avuto questa conversazione. Posso solo rassicurare Tudor: mai avuto bisogno di uno schiaffo".