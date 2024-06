Kylianè un nuovo giocatore del. Il fuoriclasse francese classe 1998 ha firmato un contratto di lunga durata con i blancos, freschi di vittoria della 15^ Champions League e pronti ad aggiungere una nuova stella a una squadra già ricchissima di talenti.- "Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni", si legge nel comunicato ufficiale del club spagnolo, che ha fatto seguito al messaggio di addio del 26enne al PSG.