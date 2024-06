Le parole dell'agente di Kvaratskhelia



La replica della società



Le voci su Kvaratskhelia-Juventus e Federico Chiesa

Uragano. Sul Napoli, ma non solo., attraverso il suo agenteha annunciato l'intenzione di lasciare il club allenato da Antonio Conte. Intervistato dalla tv georgiana, Imedi ha dichiarato apertamente la volontà di dire addio e già in questa sessione di mercato. Ora si aprono scenari. E coinvolgono, o meglio potrebbero coinvolgere, la Juventus direttamente.Un passo indietro, intanto. Ecco le paroledi: "Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo che lasci il club, ma stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è quella di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League".E il ciclone? "Con Conte il Napoli ha di sicuro grandi piani - ha aggiunto il procuratore -. Sono sicuro che si qualificheranno in Champions League di nuovo e che lotteranno per lo scudetto. Ma ciò non vuol dire che Kvaratskhelia voglia restare".In serata è arrivata poi ladel club partenopeo: "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia".Al momento, non trovano alcun fondamento le voci sualla. Per un motivo ben preciso: il prezzo che ne fa il Napoli è altissimo, supera i 100 milioni di euro e la Juve ha altri piani e differenti priorità.Certo, nel club bianconero c'è quel Federicoche tanto interessa ale che Giovannipotrebbe vedere di buon occhio qualora dovessero precipitare concretamente le cose con Kvara. Ma siamo solo al round 1, ce ne saranno tantissimi. E c'è Antonio Conte, al momento, a incassare. Non è una partita semplice per nessuno.