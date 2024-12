Laresta vigile sul mercato, alla ricerca di opportunità per rafforzare la rosa, ma senza rinunciare a valutazioni attente. Una proposta interessante arriva dall'Arabia Saudita, dove Fali Ramadani, noto agente, ha offerto al club bianconero Kalidou. Il difensore senegalese, attualmente in forza all’Al-Hilal, sembra essere ai ferri corti con la società saudita e sarebbe disposto a fare ritorno in Europa. Tuttavia, l’idea non sembra convincere la dirigenza juventina. Tra i principali dubbi ci sono l’età del giocatore, che ha ormai 33 anni, e una parabola calcistica che appare in calo dopo stagioni di alto livello. Lo riporta calciomercato.com.