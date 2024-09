Kostic al Fenerbahce: la formula con cui lo cede la Juventus

Quando scade il contratto di Kostic

La storia tra lapotrebbe non essere conclusa nonostante il giocatore oggi firmerà per la sua nuova squadra, ilL'operazione infatti non è a titolo definitivo e per questo c'è la possibilità che il serbo rientri alla Continassa a partire da luglio 2025.Il Fenerbahce ha acquistato Kostic. Il club turco quindi deciderà a fine stagione se confermare l'esterno e riscattarlo o salutarlo. Ovviamente la Juventus spera che il giocatore faccia bene e che rimanga in Turchia, incassando quindi anche qualche milione dal suo cartellino.Il prestito è stato possibile perché Kostic non è tra i giocatori in scadenza nel 2025. Il serbo infatti è ancora sotto contratto con la Juventus per due anni, fino al 2026.