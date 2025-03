Gazzetta - Juventus, Giuntoli rischia: pronti Chiellini e Calvo per la prossima stagione

Juventus, Giuntoli rischia: sarà valutato

Il primo ad avere conseguenze dirette della stagione sotto le aspettative dellacome sempre d'altronde l'allenatore è quello che "paga" prima di tutti. Ai piani alti del club però, sono tutti sotto osservazione e a fine stagione ci saranno valutazioni complessive sull'operato anche dei dirigenti e quindi in primis diIl Football Director della Juventus è il responsabile di tutto ciò che succede sul lato sportivo, nel bene e nel male.



Chiellini e Calvo cambiano ruolo?

Anche Giuntoli, riferisce la Gazzetta dello Sport, è finito nel mirino, dei tifosi e della critica per ora, ma il suo lavoro. La discriminante, si legge, è il quarto posto, Giuntoli ha un contratto fino al 2028 (a 1,5 milioni), che lo tutela ma come sempre contano i risultati: il progetto Motta è naufragato dopo 8 mesi e la Champions diventa l'ultima ancora di salvataggio.Giuntoli ha trovato una situazione economica complicata ed ha contribuito ad abbassare i costi ma i risultati, riferisce il quotidiano, nIl quarto posto rafforzerebbe la posizione del dirigente che però dalla prossima stagione potrebbe essere supportato da figure apicali.A prescindere infatti da come finirà la stagione, Champions o non Champions, "da affiancare al direttore tecnico per rendere più completa la struttura". Chiellini fino ad ora ha lavorato al fianco di Scanavino, senza entrare quindi nelle dinamiche di campo ma tra quello che è mancato in stagione anche una figura come la sua all'interno dello spogliatoio. E Calvo aveva guidato l'area sportiva prima dell'arrivo di Giuntoli; il manager bianconero, da poco diventato consigliere FIGC, riporta Gazzetta, ha anche avuto un ruolo nella scelta di Tudor.