Kostic al Fenerbahce: tutti i club che lo volevano

Negli ultimi giorni disponibili,e lasciare così la Juventus dopo due stagioni. L'esterno serbo avrebbe potuto trovare una nuova squadra molto prima ma ha rifiutato diverse destinazioni.In particolare, come scrive Tuttosport, Kostic avrebbe detto no a sette club. Crystal Palace e Southampton in Inghilterra mentre negli Emirati Arabti lo voleva l'Al-Ain. Ci aveva provato a riportarlo in Germania l'Eintracht Francoforte oltre alle proposte arrivate dalla Russia (Spartak Mosca) e Turchia (Galatasaray e Besiktas). Infine, ecco il sì al Fenerbahce.