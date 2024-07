C'è anche Filipnella lista dei giocatori che nel corso dell'estate potrebbero dire addio alla, regalando a Cristiano Giuntoli un altro tesoretto da reinvestire sul mercato. E per lui, stando ai colleghi di Calciomercato.com, si sta iniziando a muovere anche una squadra italiana, oltre all': si tratta del, che potrebbe ingaggiarlo per sostituire Mario Rui offrendo ad Antonio Conte un giocatore perfetto per il ruolo di fluidificante, capace di difendere e di attaccare. Al momento, comunque, sia il club partenopeo che quello spagnolo non sono andati oltre i sondaggi.