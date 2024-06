Juve, la situazione di Kostic

Niente che non ci si aspettasse, ma ormai è chiaro che l'Europeo sta influenzando le dinamiche di mercato anche della. È così per Riccardo Calafiori, la cui valutazione sembra destinata ad aumentare dopo le ottime prestazioni in azzurro, ed è così, in senso opposto, anche per Teun Koopmeiners, il cui infortunio alla vigilia del torneo ha scongiurato il rischio che si mettesse in mostra ancora di più di quanto non abbia già fatto con l'Atalanta. C'è poi un altro problema fisico che invece i piani di Cristiano Giuntoli li ha complicati, ovvero quello di FilipLa lesione parziale del collaterale del ginocchio sinistro rimediata durante la partita d'esordio contro l'Inghilterra, infatti, ha subito escluso l'esterno dalla competizione e, per quanto non grave, di certo non spinge i club interessati -in pole davanti al- ad affrettarsi. C'è da dire che, come riflette Tuttosport, visto il rendimento della Serbia difficilmente l'Europeo avrebbe acceso i riflettori su Kostic, il cui stop ha però complicato un po' i piani della Juventus, che rimane dell'idea di cederlo. Da capire a chi, quando e per quale cifra.





