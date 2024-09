Kostic-Fenerbahce: fissate le visite mediche

n prestito con diritto di riscatto. L'esterno serbo è pronto ad iniziare la sua nuova avventura fuori dall'Italia. Kostic infatti ha trovato l'accordo con il Fenerbahce dove troverà José Mourinho da allenatore.Tutto fatto per il trasferimento di Kostic in Turchia; il giocatore già in giornata partirà per raggiungere il suo nuovo club. Per quanto riguarda le visite mediche invece, come riferisce Gazzetta.it, il serbo le effettuerà nella giornata di domani. Poi la firma del contratto che lo legherà al Fenerbahce per la prossima stagione.