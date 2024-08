Juventus, le ultime su Kostic

Come scrive Il Corriere dello Sport, il contatto decisivo per la cessione di Nico Gonzalez ha permesso alla Fiorentina di impostare con lala trattativa per. Che non è mai stato considerato come una possibile contropartita, ma solo come un obiettivo da valutare separatamente.L'esterno serbo, finito sulla lista degli esuberi bianconeri fin dall'inizio del mercato, ha già dato il suo placet al passaggio in viola, con Cristiano Giuntoli che punta dunque a formalizzare un prestito con obbligo di riscatto: il giocatore è valutato circa 8 milioni di euro, trattabili. Rimane poi il capitolo, già alla Fiorentina la scorsa stagione in prestito: anche lui potrebbe tornare nei discorsi tra i due club, anche se rimane il solito problema del suo alto ingaggio.





