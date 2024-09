Chi pagherà lo stipendio di Kostic: Juventus o Fenerbahce?

Tutto fatto per il passaggio diL'esterno serbo ha accettato il trasferimento in Turchia e i due club hanno trovato l'accordo per concludere l'operazione. Kostic si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Ecco i dettagli su chi pagherà lo stipendio del giocatore.A differenza di altri casi, come ad esempio con Djalò, il cui ingaggio sarà diviso tra Porto e Juventus, per quanto riguarda Kostic,La Juventus quindi si libera di un ingaggio pesante in relazione al fatto che ormai Kostic era completamente fuori dai programmi del club e di Thiago Motta. Un'operazione che permetterò alla società di chiudere la sessione di mercato con un risparmio ulteriore e abbassando il monte ingaggi della rosa.





