L'errore sul goal e l'infortunio, questa la serata dicon la Serbia. L'esterno della Juventus è dovuto uscire al 43esimo per un problema alla gamba sinistra. Prima dello stop però, è arrivata la disattenzione sul goal. dell'Inghilterra. Paolo Di Canio dagli studi di Sky Sport ha commentato così la sua prestazione: "Non è ne aggressivo ne attento. Intanto io la palla voglio che la dai sui piedi a Saka così posso accorciare. Così invece velocizza i tempi dell’avversario e poi per Pavlovic diventa difficile. Kostic si comporta male e Pavlovic arriva in ritardo, non è colpa sua. La cosa più grave è di Kostic e l’allenatore gli avrà detto doveva doveva allagarsi e essere aggressivo su Saka, invece va trotterellando e si avvicina non essendo attento alla palla. Kostic ha fatto saltare il banco con un atteggiamento sciocco e leggero".