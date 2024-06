L'Olanda di Koeman sta disputando un'amichevole in vista di Euro 2024 contro l'Islanda. Nel 4-2-3-1 dell'ex tecnico del Barcellona non c'è Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta, obbiettivo della Juventus per la prossima sessione di mercato, ha avuto un problema fisico e non è sceso in campo. Al suo posto sta giocando Jerdy Schouten, centrocampista ventisettenne del PSV con un passato in Italia, precisamente nel Bologna. Koopmeiners ha disputato un'ottima stagione con la maglia dell'Atalanta, culminata con la vittoria dell'Europa League da parte del club orobico.