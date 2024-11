Weah, Koopmeiners o Yildiz: la scelta di Thiago Motta in attacco

Scelte fatte daormai, che ha deciso come affrontare l'nel match di, valido per la quinta giornata della prima fase. I bianconeri, ancora senza Dusan Vlahovic, dovranno riuscire a sopperire alla sua assenza, meglio, dal punto di vista offensivo, di come fatto contro il Milan a San Siro. E Thiago Motta cambierà rispetto all'ultima partita.Nellache affronterà l'Aston Villa, il centravanti sarà Timothy Weah, che a Milano era partito dalla panchina. Lo statunitense è il prescelto per prendere il posto di Vlahovic, con Koopmeiners alle sue spalle e Yildiz che agirà come di consueto sulla fascia sinistra.