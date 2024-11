Alessio, ex centrocampista della Juventus e ora opinionista, ha commentato il momento di forma dei bianconeri in un'intervista a La Stampa.“Ci sono diversi aspetti da analizzare. Dopo l’infortunio di Bremer, la Juve ha affrontato Cagliari e Lazio senza subire molto, ma ora sembra fisicamente provata. Contro il Parma, la squadra mi è parsa quasi svuotata, forse ancora condizionata dalla sfida con l’Inter. Se questo calo fisico fosse reale, sarebbe preoccupante. La Juventus dà l’impressione di non riuscire a vincere se non è al massimo della forma, come dimostrano i pareggi con Empoli, Cagliari e Parma. Mi sembra che non sia una squadra costruita per portare a casa le cosiddette ‘partite sporche’ – quelle 10 o 15 gare che fanno la differenza per arrivare allo scudetto. Servirebbe qualcuno che prenda in mano la squadra nei momenti difficili, e al momento non vedo ancora nessuno in grado di farlo. Speriamo che Koopmeiners possa assumersi questo ruolo.”