Koopmeiners, numeri difficili da spiegare. E Thiago Motta dribbla la domanda

AFP via Getty Images



I numeri di Koopmeiners

, in conferenza stampa dopo Napoli-Juve, ha evitato qualsiasi commento specifico su, lasciando che i numeri parlassero da soli. "Faccio fatica a parlare dei singoli," ha dichiarato, preferendo concentrarsi sull'analisi di squadra.Per l'allenatore, "tutti hanno fatto un grande sforzo e un ottimo primo tempo", ma nel secondo tempo non è stato mantenuto lo stesso livello di gioco., registrando 48 passaggi positivi, un cross, un'occasione creata e 7 palloni persi. Ma resta impresso il suo mancino al 18', alto sopra la traversa dopo un'azione di Kolo Muani. Con 26 partite da titolare su 28 totali, Koop ha creato solo 4 grandi occasioni. Nonostante sia terzo per passaggi chiave e sesto per xG, non riesce a emergere quando la squadra ha bisogno di lui. La sua performance delude, e la domanda resta: dov'è finito il giocatore di Bergamo?

Per Motta, invece, è insostituibile:, tranne contro il Milan, quando la partita era già decisa. Ma l'olandese sembra intrappolato in un tunnel, senza riuscire a trovare la via d'uscita.