Koopmeiners, quello che è successo contro il Genoa lo dimostra: ecco qual è il problema

Koopmeiners, l’episodio

Teuncontinua a rappresentare uno dei grandi punti interrogativi di questa stagione della Juventus . Un nodo da sciogliere al più presto, considerando che il centrocampista olandese è stato l'acquisto più costoso dell'estate e avrebbe dovuto essere il perno centrale del progetto tecnico. Invece, le sue prestazioni finora sono state deludenti, sia conche con Igor, trasformandolo più in un problema da risolvere che in una certezza.Un episodio chiave della partita contro il Genoa fotografa perfettamente il momento complicato che Koopmeiners sta vivendo. L'olandese parte bene, appare brillante e coinvolto nel gioco. Non fa nulla di straordinario, ma il suo inizio è incoraggiante. Tuttavia, nel primo tempo, tenta un tiro di sinistro dalla distanza e manda il pallone altissimo sopra la traversa.

Koopmeiners, la condizione fisica

Un errore apparentemente banale, ma che sembra condizionarlo profondamente. I compagni cercano di rincuorarlo, ma da quel momento in poi il suo impatto sulla partita cala progressivamente fino a spegnersi del tutto. Questo episodio evidenzia come il problema principale non sia solo fisico, ma soprattutto mentale e legato alla fiducia nei propri mezzi.Non si può, però, ricondurre tutto a un blocco psicologico. Koopmeiners, infatti, è ancora indietro dal punto di vista atletico, e non potrebbe essere altrimenti. Il centrocampista è noto per le sue straordinarie capacità aerobiche, ma ha saltato la preparazione estiva con la squadra e, a inizio stagione, ha dovuto fare i conti con un infortunio alla costola che lo ha condizionato a lungo.Questi problemi fisici si sono trascinati fino a oggi, impedendogli di esprimere al meglio le sue qualità. In questo senso, assume grande rilevanza l’indiscrezione riportata da Tuttosport , secondo cui il giocatore potrebbe essere sottoposto a un richiamo di preparazione nelle prossime settimane. Un’ipotesi che, se confermata, potrebbe aiutarlo a ritrovare brillantezza e continuità, fondamentali per tornare a essere il giocatore determinante che tutti si aspettavano.La stagione di Koopmeiners, dunque, è ancora tutta da decifrare. Le aspettative su di lui erano altissime e, sebbene il talento non sia in discussione, deve trovare il modo di superare le difficoltà attuali per diventare finalmente il leader tecnico della squadra.