Le parole di Koopmeiners su Danilo

Dentro il camposta faticando in questo inizio di stagione anche se il difensore brasiliano rimane comunque molto importante per la Juventus. Lo dimostrano le parole usate dasul suo compagno."Incredibile poi il carisma di Danilo, quando parla in allenamento si avverte subito che è un leader", così l'olandese, quando si sofferma sui singoli, parla di Danilo. Il difensore nonostante le prestazioni sottotono è comunque un leader dello spogliatoio. Su Yildiz invece: "Ha un talento pazzesco e non ha nemmeno vent’anni. Straordinaria la sua sensibilità palla al piede, che gli permette di dribblare a piacimento".