Può esserci spazio pernel match di domani tra? Il centrocampista olandese è tornato in campo dopo lo stop per la frattura alla costola nel finale della sfida di mercoledì contro il Parma, cosa che fa ben sperare anche in vista della gara alla Dacia Arena. Thiago Motta ne ha parlato così nella sua conferenza stampa odierna : "Sta migliorando, è chiaro che non sia al suo livello massimo sicuramente, è stato fermo un po' di tempo. Il ragazzo ha recuperato bene, si è allenato bene, cerca sempre di aiutare la squadra. Vedremo per domani quanto potrà giocare, è importante per noi".