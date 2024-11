Juventus, Koopmeiners in difesa?

Lo scenario

Senzacon anchefuori: la Juventus si prepara ad affrontare il prossimo ciclo di partite in emergenza nel reparto arretrato. Solo Danilo come alternativa a Kalulu e Gatti. Non va tanto meglio a sinistra, dove l'alternativa di Cambiaso è Rouhi. Chissà allora se, in attesa del mercato di gennaio, sarà chiamato ad inventarsi qualche soluzione come Mckennie terzino sinistro. A proposito di soluzioni di emergenza, una frase didetta in un'intervista qualche settimana fa torna adesso di moda: "Tre giorni fa ho detto alla mia fidanzata: 'Forse dovrei dire a Motta che ho giocato per alcuni anni come difensore di sinistra'". Si, l'ex Atalanta tra le tante posizioni occupate in carriera ha giocato anche in quel ruolo. Per la precisione, ha giocato da difensore in 38 occasioni, quando ancora era in Olanda,Ruolo ricoperto soprattutto nella stagione 2018/2019, quando era quindi molto giovane.Sicuramente Koopmeiners sarebbe aperto ad aiutare la squadra anche così: "Se la Juve fosse in difficoltà lo farei, certo. Io voglio giocare a centrocampo, ma se scattasse l’emergenza, perché no?". Resta comunque uno scenario improbabile al momento. L'olandese si sta inserendo nei meccanismi della Juventus sempre di più settimana dopo settimana e finalmente Thiago lo ha ritrovato dopo l'infortunio. Lì, a girare in mezzo al campo alternando compiti di costruzione a compiti più offensivi. Koop vuole prendersi la Juventus e farlo dove si esprime meglio.