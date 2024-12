Koopmeiners Juve, le parole al Gran Galà del Calcio

Al Gran Galà del Calcio è intervenuto anche. L'olandese è nella short list della top 11 per la scorsa stagione di Serie A, e ha parlato ai microfoni di Sky. Il numero 8 della Juventus ha analizzato il momento difficile dei bianconeri, parlando anche del pareggio di ieri sera in casa del Lecce e della sua esperienza fin qui.'Ci sono delle cose che vogliamo fare meglio. Non aver perso è importante, ma siamo la Juve e vogliamo attaccare. Anche io voglio fare più. Abbiamo imparato tante cose rispetto alle prime partite. A Lecce potevamo fare meglio, ma i tifosi possono essere tranquilli: siamo sulla strada giusta. Sono certo che arriveranno momenti migliori. Voglio fare di tutto per questa società, per i tifosi. Essere alla Juve è un sogno, voglio aiutare la squadra, lo staff tecnico e la società. Resto fiducioso'.'Atalanta candidata per lo scudetto? Difficile dirlo. Ci sono cinque, sei squadre nell'arco di tre punti. Non sono nello spogliatoio dell'Atalanta, hanno giocatori fortissimi, ma io guardo solo la Juve. Capisco la domanda, ma sono un giocatore della Juve e penso solo alla Juve''Sono arrivati tanti giocatori nuovi insieme a me. Dobbiamo crescere, siamo sulla strada giusta. Gioco in un modo diverso rispetto all'Atalanta, ma non sono preoccupato. Ho fiducia nelle mie capacità e in quelle della squadra ed è questo che è importante'.





