Questa sera saranno avversari in, ma i connazionalisi sono già trovati per 31 volte in campo con la stessa maglia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, le prime quattro volte è accaduto con l'Az Alkmaar Under 21, le ultime quattro con l'Olanda, e in mezzo 23 match di Eredivisie con la prima squadra dell'Az. Tre, invece, le sfide da avversari. Vinte dal centrocampista bianconero. Per entrambi si prospetta una serata da protagonisti nella super sfida di San Siro, di grande importanza per entrambe le squadre. Sia Reijnders che Koopmeiners indosseranno una maglia da titolare.