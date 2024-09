Juventus, l'idea di Thiago Motta su Koopmeiners

"Io gli dicevo che se avesse voluto arrivare in Serie A, in Premier o in Liga si sarebbe dovuto specializzare come difensore perché era a suo agio con la palla, era forte fisicamente, era veloce e saltava l'uomo in uscita. Mi ascoltava, giocava spesso in difesa, ma non era mai felice perché si vedeva centrocampista. E ora posso dirlo, aveva ragione lui". A parlare, intervistato da La Stampa, è il tecnico attualmente al Vitesse che ha lanciatoall', quando aveva appena 18 anni.Oggi l'olandese ne ha 26 e gioca nella, che lo ha ingaggiato sul finire del mercato estivo dopo un'estenuante trattativa con l'Atalanta. Di acqua, insomma, ne è passata sotto i ponti da allora. Ma quell'idea di sé come centrocampista che quasi un decennio fa, da giovane calciatore in rampa di lancio, Koopmeiners vedeva come una forte convinzione oggi è diventata una certezza assoluta, destinata a rinforzarsi ancora di più alla corte di, che probabilmente lo vede ovunque tranne che in difesa.Koopmeiners, come vi abbiamo già raccontato , sta sfruttando al massimo questi giorni di sosta alla Continassa per ritrovare la migliore condizione ed entrare nei meccanismi della Juve, con cui ha esordito domenica nel big match contro la Roma. Grazie alla sua duttilità si candida fin da subito a giocare in varie posizioni, dacome il suo numero di maglia, dunque un po' da trequartista e un po' da mediano d'assalto, per mettere a disposizione tutte le sue doti tra cui l'inserimento in zona goal, le imbucate centrali e il tiro dalla distanza. Questa l'idea che ha di lui il tecnico italo-brasiliano, che a detta di molti lo vede già tra i "suoi" leader insieme a capitan Federico Gatti e al vice Manuel Locatelli, fino a Gleison Bremer, Andrea Cambiaso e Dusan Vlahovic. Certamente, comunque, Thiago Motta non ha dubbi sul modo di impiegarlo. E Koop, da parte sua, ha sempre avuto le idee chiare su che cosa fare da grande.





