Teunnon si è allenato per qualche settimana all'Atalanta in attesa del suo trasferimento alla, poi arrivato per poco meno di 60 milioni di euro. Il giocatore si allenava comunque senza sosta nella sua casa di Bergamo, 13 chilometri al giorno di corsa minimo mentre aspettava la chiamata del suo agente ed il suo trasferimento alla Juventus. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.Koop vuole essere presto protagonista, la sua velocità nel recupero è sempre un aspetto che ha colpito anche all'Atalanta. Oggi la Juventus terminerà la settimana di allenamenti alla Continassa, non Teun però, lui si allenerà ancora domani. Teun vuole prendersi la Juventus, vuole dimostrare di essere un 8 vero e proprio: un po' trequartista ed un po' mediano d'assalto. Una cosa però è certa: è quello che Thiago Motta voleva.





