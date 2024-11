Anche perla partita di sabato traavrà un significato speciale. Nelle ultime due gare in casa dei rossoneri, infatti, l'olandese ha segnato tre volte, una doppietta in Coppa Italia il 10 gennaio e un altro centro a fine febbraio, sempre con la maglia dell'Atalanta. Al Diavolo, inoltre, il classe 1998 è stato molto vicino sul mercato, pur non essendo mai sceso "a patti" con lui: era l'estate 2023 e a Milano tentarono l'approccio, ma a Bergamo alzarono un muro da 50 milioni di euro dopo aver già detto "no" ai 48 proposti dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e non se ne fece più nulla, come ricorda Il Corriere dello Sport. Il resto è storia.