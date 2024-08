L'abbraccio con Giuntoli

La gioia di Locatelli e di Thiago Motta

Perin e Vlahovic: "Ce l'abbiamo fatta"



Una trattativa lunga ed estenuante, un braccio di ferro che è durato per tutta l'estate e che alla fine si è conclusa con l'approdo di teun Koopmeiners alla Juventus. Nella giornata di oggi l'ex AZ ha firmato il proprio contratto con il club bianconero , sostenuto le visite mediche di rito e ha anche salutato i nuovi compagni di squadra.Kopmeiners ha avuto modo di incontrare anche Cristiano Giuntoli. L'uomo mercato ha voluto fortemente l'olandese alla Juventus, non mollando mai un centimetro. L'abbraccio tra i due è stato caloroso, ricambiato da sorrisi a trentadue denti. Durante i saluti l'olandese si è fatto scappare un "Finalmente". Alla richiesta di Giuntoli sulle visite mediche il centrocampista ha risposto "Sì, tutto a posto. Sono felicissimo".Anche Manuel Locatelli ha manifestato la sua gioia nel vedere Koopmeiners approdare alla Juventus, esternato con un "Finalmente", quasi liberatorio dopo la lunga trattativa tra Atalanta e Juventus. Dopo i saluti con Mbangula e Fgaioli, Koopmeiners ha salutato calorosamente anche Thiago Motta. I due si sono scambiati un bell'abbraccio.Thiago Motta - "Benvenuto, sono contento"Koopmeiners - "Grazie mille mister, anche io"Thiago Motta - "Come sta andando?"Koopmeiners - "Tutto bene"Thiago Motta - "Ti stanno aiutando? Vale la pena per avere quello che vogliamo?. Dobbiamo fare una grande stagione. Siamo n bel gruppo"

Dopo i saluti con il tecnico bianconero, Koopmeiners è stato salutato calorosamente da Mattia Perin, che ha esordito così: "Ce l'abbiano fatta finalmente". Affetto ricambiato da Danilo con un "Dai ragazzo, dai" e poi da Dusan Vlahovic: "Benvenuto amico, tutto bene? Ti aspettavamo. Ogni giorno leggevamo Koopmeiners-Juve, tra 48 ore si chiude. Finalmente sei qui".















