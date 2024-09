Koopmeiners abiterà nella casa di Federico Chiesa

Nello stesso giorno, destinazione Liverpool. Un vero e proprio passaggio di consegne in qualche modo anche se non sul campo, visto che i due occupano posizioni diverse. C'è una curiosità che riguarda dove andrà ad abitare l'olandese.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Koopmeiners, che fino ad ora è stato al JHotel, prenderà la casa che è stata di Chiesa fino a pochi giorni fa. Una scelta sicuramente curiosa che quindi non vivrà in collina ma rimarrà nel centro della città.