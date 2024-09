Koopmeiners, su cosa sta lavorando Thiago Motta: il retroscena dagli allenamenti

non solo si è allenato regolarmente la scorsa settimana e lo farà da oggi in avanti ma ha anche svolto qualche ora in più di lavoro rispetto ai compagni nella seduta di venerdì prima del riposo di due giorni concesso alla squadra da parte diLa rincorsa per un posto da titolare è iniziata per l'olandese che però non ha lavorato solo sulla parte fisica in questi giorni.Non solo ritmo e parte atletica in ogni caso, riferisce La Stampa, per Koopmeiners sono andate in scena (e continueranno da oggi in poi) fondamentali prove d’intesa: davanti con, nel trio di centrocampo con Douglas Luiz, lo stesso Thuram e Manuel Locatelli. A volte non andare in Nazionale tanto male non è.