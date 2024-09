I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

5 presenze

1 volta titolare

137 minuti giocati

0 goal

0 assist

La partita di Champions League tra Juventus e PSV ha messo in evidenza le due grandi prestazioni di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, ovvero i due volti nuovi del mercato estivo della Juventus. Dopo le prime prese di contatto contro Empoli e Roma, i nuovi numeri 8 e 11 della Juve hanno risposto presente alla prima grande notte europea. Koopmeiners ha disputato una gara di altissimo livello contro gli olandesi, distinguendosi già come perno fondamentale all'interno della manovra bianconera.L'argentino, invece, ci ha messo il cario di effetti speciali: prima la strepitosa serpentina che ha propiziato il 2-0 di McKennie, poi l'acuto personale che ha chiuso a tripla mandata il match. L'unico che però continua a mancare all'appello, a questo punto, rimane Douglas Luiz. Il brasiliano - titolare solamente nello 0-0 di Empoli - è sempre sceso in campo da subentrato senza mai brillare. La fiducia nei confronti dell'ex Aston Villa è però totale e Thiago Motta è convinto di portare presto al top anche il numero 26 verdeoro.





