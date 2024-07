L'Atalanta chiede 60 milioni, la Juventus deve vendere

Il club orobico cerca il sostituto

Non sono cambiati i piani dellasul mercato in entrata. Teundell'resta il grande obiettivo diper il nuovo centrocampo della Vecchia Signora.. Il club orobico infatti chiede sempre 60 milioni per il suo pupillo. Una cifra alta e laquesto lo sa bene. Per sferrare l'attacco dunque la società bianconera deve cedere per poter incassare una cifra che possa permettere l'assalto finale all'olandese, che ha già un accordo con il club piemontese.comunque si sta muovendo sul mercato, proprio in previsione di una separazione con. Infatti i bergamaschi sono molto interessati a, centrocampista del. Il danese è visto come erede dell'olandese, tra le parti c'è anche stato un contatto.





