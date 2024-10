All'appello manca soltanto lui. E la notte dicontro ildiventa inevitabilmente la più ghiotta delle occasioni.cerca, in terra tedesca, il suo primo goal con la maglia bianconera. Là davanti, ovvero dalla trequarti campo in su, ci sono riusciti praticamente tutti: da Yildiz e Nico Gonzalez a Vlahovic, passando per Mbangula e Conceicao. Tutti hanno già trovato la prima (o le prime) gioie stagionali a tinte bianconere.Manca, dunque, solamente lui. Il grande colpo dell'estate della. Un colpo da 60 milioni di euro, ovvero la cifra che la Juventus ha deciso di sborsare per assicurarsi un calciatore considerato, dal giorno zero, un elemento cardine del nuovo ciclo targato Thiago Motta.L'olandese sta gradualmente salendo di tono nel corso dei suoi primi mesi in quel di Torino. Il punto più alto è stato toccato proprio nell'ultima sfida di campionato contro il Genoa, quando Koop ha servito l'assist del 2-0 a Vlahovic, ha colpito una traversa e con un intelligente 'velo' ha propiziato il 3-0 di Conceicao.Una partita vissuta nei panni dell'assoluto protagonista. Un ruolo che il classe 1998 vuole ricoprire anche in Germania nella prima sfida europea in trasferta della Juventus di cui è ormai diventato un punto fermo. Il goal, tanto atteso, sarebbe semplicemente la ciliegina.





