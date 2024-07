Fiduciosa attesa alla Juventus



Premier League e Juventus

Teunsembra sempre più vicino a un trasferimento alla, con il club bianconero che ha aperto le porte al giocatore che desidera rimanere in Italia e sarebbe entusiasta all'idea di trasferirsi a Torino. Nonostante l'interesse della, soprattutto da parte del, sembra che al momento non siano arrivate all'Atalanta le offerte irrinunciabili che ci si aspettava.La Juventus si muove con ottimismo nella trattativa per, che è stato illuminato dai riflettori della. Tuttavia, il giocatore olandese resta in fiduciosa attesa per vedere come si evolveranno gli sviluppi della sua situazione contrattuale. Il suo desiderio di rimanere in Italia potrebbe favorire la, che punta a rinforzare il proprio centrocampo con il talento del centrocampista olandese.Nonostante l'interesse dele di altri club inglesi, al momento non ci sono offerte che hanno spintoa lasciare l'Italia. Questo ha messo lain una posizione di vantaggio, pronta a sfruttare l'opportunità di portare il giocatore a Torino.