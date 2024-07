Ogni estate porta con sé il suo tormentone di mercato, e per il 2024, Teunsi candida a essere il nome più discusso. Laha puntato gli occhi sul versatile centrocampista olandese già a dicembre, e nei prossimi 43 giorni farà tutto il possibile per regalarlo a. Tuttavia, come spesso accade nel calcio mercato, provarci non significa sempre riuscirci.Allal'ottimismo rimane alto, sostenuto dal gradimento del giocatore per il trasferimento. Tuttavia, la consapevolezza delle difficoltà è sempre stata presente e lo è tuttora. Le parole di, amministratore delegato dell'Atalanta, hanno sottolineato ieri questa complessità: "Colgo l’occasione per dire cheè un giocatore fondamentale per l’Atalanta. E non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione. O’Riley del Celtic non è un affare legato a Koop? Abbiamo la responsabilità di seguire tanti giocatori, in tutti i ruoli. Nei programmi dell’Atalanta non è mai stata prevista una cessione di Teun, sono stato chiaro."Questo messaggio fortenon è una sorpresa per la. Nonostante la ferma posizione della Dea, i bianconeri non cambiano i loro piani e continuano a vedere in Koopmeiners la ciliegina sulla torta della loro campagna acquisti. L'allievo di Gasperini è considerato un elemento cruciale per il centrocampo di Motta, capace di portare qualità e versatilità.Il prossimo mese e mezzo sarà cruciale per capire se la Juventus riuscirà a superare le resistenzee ad aggiudicarsi. Fino ad allora, il tormentone estivo del mercato bianconero promette di tenere tifosi e appassionati col fiato sospeso.